«Победу» уличили в незаконном сокращении габаритов ручной клади

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Прокуратура выявила незаконное сокращение габаритов ручной клади «Победой»

Действия авиакомпании «Победа» при установлении габаритов ручной клади признаны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дамские сумочки и портфели пассажиры имеют право провозить бесплатно сверх нормы, но в авиакомпании так не считают.

Авиакомпания «Победа» незаконно сокращала габариты ручной клади. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела проверку. По ее итогам, ведомство установило, что «Победа» злоупотребляла правом на определение габаритов ручной клади.

«В частности, размеры ручной клади были существенно сокращены (до ширины 4 см), что фактически не позволяло провозить находящиеся при пассажирах вещи. Тем самым „Победа“ умышленно создала заведомо неприемлемые условия, исключающие возможность свободной перевозки вещей, размеры которых по закону не подлежат ограничению (например, портплед, устройство для переноса ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка, портфель или рюкзак, букет цветов и т. д.)», — говорится в сообщении.

Щербинский районный суд Москвы признал эти действия незаконными.

На сайте авиакомпании сказано, что взять с собой на борт воздушного судна пассажир имеет права в качестве ручной клади одно место, габариты которого будут соответствовать размерам 4×36×30 сантиметров и весу не более пяти килограмм.

Однако, по условиям перевозчика, все личные вещи суммарно не должны превышать 36×30×27 сантиметров. При этом, в 2023 году Верховный суд добился от «Победы» исключения из требований к ручной клади дамские сумочки и портфели, которые пассажиры имеют право провозить бесплатно сверх нормы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Европе начали продавать авиакресла для полетов стоя.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.62
0.12 89.25
0.30
Холостяки задумаются о браке: любовный гороскоп на июнь 2025

Последние новости

22:29
Рэпер Tyga был замечен в московском аэропорту
22:10
«Победу» уличили в незаконном сокращении габаритов ручной клади
21:47
Мужчина с молотком и камнями напал на синагогу в Сочи
21:17
В 13 лет жмет 115 кг: Путину рассказали о достижениях юных спортсменов с редкими заболеваниями
20:33
В России создадут национальный многофункциональный сервис: что важно знать
20:00
Таинственный возлюбленный сделал предложение актрисе Стасе Милославской

Сейчас читают

«Спасибо взрослым за буллинг!»: почему твоя психика жаждет насилия
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025