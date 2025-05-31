Певица Тейлор Свифт выкупила права на первые шесть своих альбомов

Американская кантри-певица Тейлор Свифт выкупила права на мастер-записи песен из своих первых шести альбомов. После того как в 2019 году ее бывший лейбл Big Machine продал каталог продюсеру Скутеру Брауну, Свифт приступила к выгодному для себя проекту по перезаписи альбомов, и теперь она впервые владеет всеми оригиналами. Об этом сообщается в материале издания The Guardian.

Браун когда-то был менеджером рэпера Канье Уэста, который, в свою очередь, неоднократно нападал на Свифт и даже нарушил ее благодарственную речь на церемонии вручения наград VMA в 2009 году. В ноябре 2020 года Браун продал мастер-записи частной инвестиционной компании Shamrock Capital за 300 миллионов долларов.

«Вся музыка, которую я когда-либо создала, теперь принадлежит мне», — сказано в заявлении на сайте артистки.

В письме к поклонникам Свифт сообщила, что теперь владеет всеми своими мастер-копиями, а также видео, концертными записями, обложками альбомов, фотографиями и неизданными песнями. В период с 2021 по 2023 годы она перезаписывала и выпускала первые шесть альбомов, чтобы вернуть контроль над интеллектуальной собственностью. Звезда не раскрыла сумму, за которую выкупила альбомы у Shamrock Capital.

Тейлор Свифт начала карьеру в 15 лет и с тех пор получила множество наград, включая 14 премий «Грэмми», «Эмми» и 40 премий American Music Awards — рекордное количество среди всех музыкантов. Альбом Fearless является самым награждаемым кантри-альбомом, а «1989» стал самым награждаемым поп-альбомом в истории.

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