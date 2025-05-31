Зепюр Брутян о странном способе расслабляться: «Ничего не могу поделать с собой»

Актриса назвала это занятие, которое многие ненавидят, своей медитацией.

Актриса Зепюр Брутян призналась своим подписчикам в любви. На этот раз не к ним, а к уборке. Оказывается, жена успешного артиста с неплохими гонорарами, речь о Павле Прилучном, молодая мама и просто красавица не пользуется положением, а наводит порядок в большом доме самостоятельно. И не потому, что хочет угодить мужу или показать себя с выгодной стороны. Это ее способ расслабиться.

Брутян опубликовала в личном блоге опрос, чтобы выяснить, сколько подписчиков предпочитают клининг, а кто, как и она, все делает своими руками. По словам актрисы, на этот раз генеральная уборка продолжается уже два дня. Звезда никак не может остановиться.

«Самое интересное, что я ничего не могу с собой поделать, мне обязательно все нужно делать самой. То есть мне надо знать, что где лежит, все должно быть по полочкам. Это, конечно, меня раздражает, что я такая, но ничего не могу поделать с собой. Но и в то же время мне нравится — такая некая медитация», — сказала Брутян.

Судя по всему, Павел Прилучный не только на словах восхищается супругой и щедро ее благодарит. А Зепюр не забывает хвастаться подарками и романтическими сюрпризами, которыми ее балует возлюбленный. Во время отдыха в Таиланде, например, приготовил ей пенную ванну с экзотическими цветами.

А еще Брутян поддерживает мужа в войне за его сына от бывшей жены Агаты Муцениеце. У разведенной пары двое общих детей, и старший Тимофей, пожив некоторое время с отцом, отказался общаться с матерью, его родители решают вопрос через суд. Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем закончилось противостояние и какое решение принял мальчик.