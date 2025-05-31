Зепюр Брутян о странном способе расслабляться: «Ничего не могу поделать с собой»

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

Зепюр Брутян об уборке: Мне обязательно все нужно делать самой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк; Telegram/Zepyur Priluchnaya/zepyur_priluchnaya; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса назвала это занятие, которое многие ненавидят, своей медитацией.

Актриса Зепюр Брутян призналась своим подписчикам в любви. На этот раз не к ним, а к уборке. Оказывается, жена успешного артиста с неплохими гонорарами, речь о Павле Прилучном, молодая мама и просто красавица не пользуется положением, а наводит порядок в большом доме самостоятельно. И не потому, что хочет угодить мужу или показать себя с выгодной стороны. Это ее способ расслабиться.

Брутян опубликовала в личном блоге опрос, чтобы выяснить, сколько подписчиков предпочитают клининг, а кто, как и она, все делает своими руками. По словам актрисы, на этот раз генеральная уборка продолжается уже два дня. Звезда никак не может остановиться.

«Самое интересное, что я ничего не могу с собой поделать, мне обязательно все нужно делать самой. То есть мне надо знать, что где лежит, все должно быть по полочкам. Это, конечно, меня раздражает, что я такая, но ничего не могу поделать с собой. Но и в то же время мне нравится — такая некая медитация», — сказала Брутян.

Судя по всему, Павел Прилучный не только на словах восхищается супругой и щедро ее благодарит. А Зепюр не забывает хвастаться подарками и романтическими сюрпризами, которыми ее балует возлюбленный. Во время отдыха в Таиланде, например, приготовил ей пенную ванну с экзотическими цветами.

А еще Брутян поддерживает мужа в войне за его сына от бывшей жены Агаты Муцениеце. У разведенной пары двое общих детей, и старший Тимофей, пожив некоторое время с отцом, отказался общаться с матерью, его родители решают вопрос через суд. Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем закончилось противостояние и какое решение принял мальчик.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.62
0.12 89.25
0.30
Холостяки задумаются о браке: любовный гороскоп на июнь 2025

Последние новости

4:59
Зепюр Брутян о странном способе расслабляться: «Ничего не могу поделать с собой»
4:34
«Какая ты красавица»: Боня раскрыла секрет здоровья и красоты своей 18-летней кошки
4:10
«Прогноз хороший»: Джо Байден заявил, что начал курс лечения онкологии
3:48
«Внутренний ребенок»: Никита Ефремов в день рождения рассказал о личных изменениях
3:25
США планируют расширить торговые санкции в отношении технологического сектора Китая
3:02
«Во Франции я не был»: Илон Маск объяснил происхождение синяка под глазом

Сейчас читают

В Курской области семь человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ
Тяжесть славы: психолог прокомментировал эпатажное поведение Глюкозы
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025