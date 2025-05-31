В Букингемском дворце раскрыли подарок короля Бахрейна Карлу III в 2023 году

Арабский монарх щедро поздравил британского с коронацией.

В честь коронации британского монарха Карла III, которая состоялась в 2023 году, король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа подарил ему автомобиль Rolls-Royce. Об этом сообщается в материале газеты The Telegraph со ссылкой на официальный список, опубликованный Букингемским дворцом.

В этом списке отмечено, что шикарную машину Карл III получил в мае 2023-го. Также указаны некоторые характеристики. В частности, это транспортное средство может работать как от бензина, так и от биотоплива — экологичной альтернативы, которая производится из растительного или животного, а также продуктов жизнедеятельности или отходов производств.

«Автомобиль Rolls-Royce Cullinan Series II поступил в королевский автопарк для официального, а не личного пользования, и пока не был замечен в качестве транспортного средства для королевской семьи», — пишут журналисты.

Rolls-Royce Cullinan Series II — обновленная версия флагманского внедорожника Rolls-Royce. Дилеры марки в России предлагают такой автомобиль более чем за 100 миллионов рублей.

Тем временем Карл III занят куда более важными вопросами, чем пересчитывание подарков и потраченных на них денег. В прошлом году стало известно, что он борется с раком простаты, что в солидном возрасте (76 лет), конечно, проблематично. Кроме того, онкологию диагностировали его невестке Кэтрин, принцессе Уэльской. Ранее, писал 5-tv.ru, король раскрыл правду о своем состоянии.