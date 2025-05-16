«Путь в борьбе»: король Карл III раскрыл правду о своем состоянии
Король Карл прокомментировал свое состояние
Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock / i-Images; 5-tv.ru
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С февраля прошлого года весь мир, затаив дыхание, следит за историей болезни британского монаха.
Король Великобритании Карл III прошел самую трудную часть своего пути в борьбе с онкологическим заболеванием. Слова монарха о его состоянии передало издание Hello.
В начале прошлого года у короля обнаружили рак. С тех пор он редко рассказывал о своем здоровье. Однако на этот раз Карл высказался в разговоре с флористом Сафиной Хан во время его встречи с владельцами бизнеса. Девушка спросила, как он себя чувствует. Король показал большие пальцы вверх и поделился ощущениями.
«Мне хотелось бы думать, что я уже миновал самую трудную часть моего пути в борьбе с болезнью», — сказал он.
После перенесенной операции на простате у короля Карла выявили рак в феврале 2024 года. Тогда пресс-служба Букингемского дворца заявила, что он уверен в успехе лечения.
В начале этого года также онкологическое заболевание обнаружили и принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Она прошла курс химиотерапии и теперь восстанавливается после него.
Ранее 5-tv.ru писал о том, кто из родных Кейт помогает ей бороться с раком.
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