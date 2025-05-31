И сладкое не во вред: развеяны главные мифы о здоровье зубов

Нередко можно столкнуться с маркетинговыми уловками о пользе одних продуктов питания для полости рта и вреде других.

Благодаря работе маркетологов польза или вред некоторых продуктов для наших зубов несколько преувеличена. Мифы о многих из них в беседе в беседе с Газета.ру развеял врач-стоматолог-хирург, ортопед, гнатолог Вячеслав Минко.

Почти все говорят: овощи, орехи, зелень, кисломолочные продукты и морепродукты очень полезны для зубов. В то же время сладости, выпечка, газированные напитки и кислые продукты, напротив, несут лишь вред. Но на деле не все так просто, заверяет эксперт.

Миф первый — обезжиренные творог и сыр гораздо полезнее, чем жирные. Это не так. Жиры нужны нашему организму, в том числе нашим зубам. Без них не усваиваются витамины и нарушается обмен веществ, отмечает Минко. Если есть недостаточно такой пищи, то десна могут стать рыхлыми, кровоточит и болеть.

«Лучше сделать выбор в пользу творога жирностью 5-9% и традиционного сыра, включив их в свой рацион в утреннее или дневное время», — говорит эксперт.

Поэтому лучше не переживать насчет этого. Порция сырников на жирном твороге не сделает хуже организму.

Миф второй — необходимо обязательно пить препараты кальция. Здесь стоматолог подчеркивает, что пить такие препараты нужно с большой осторожностью, так как избыток этого минерала опасен для здоровья. Лучше всего обратиться к врачу, чтобы он объяснил схему приема, так как кальций пьется курсами.

Миф третий — исключить полностью из рациона кислые продукты, так как они вредны для зубов.

«Не стоит этого делать, ведь яблоки, ананас, клюква, черника, голубика помогут нашему организму получить ценные витамины, при этом не нагружая его лишними калориями», — говорит Минко.

Эксперт советует после такой еды чистить зуб или полоскать рот — таким образом вы нивелируете негативное влияние кислоты на эмаль зубов.

Миф четвертый — никаких перекусов. Здесь эксперт полностью не согласен, так как перекусы очень важны: они поддерживают организм в тонусе, и вы не будете переедать во время основных приемов пищи.

Миф пятый — исключить из рациона все сладкое. Стоматолог считает, что делать этого не стоит, важно лишь выбрать качественные сладости и регулировать их количество. Причем важно не заблуждаться по поводу некоторых продуктов. Например, леденцы гораздо более вредные для зубов, чем шоколадная конфета. Дело в том, что в процессе рассасывания леденцы постоянно соприкасаются с зубами.

Ранее 5-tv.ru писал, чего мы не знаем о киноа.