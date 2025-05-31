«Я был очень недоволен»: Шепелев рассказал про неприятное знакомство с Чеховой

Из-за чего поссорились знаменитости?

Телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что знакомство с его коллегой Анфисой Чеховой началось с неприятного инцидента. Об этом пишет StarHit.ru.

Их первая встреча состоялась в 2013 году на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ. Незадолго до этого певица Жанна Фриске родила ему сына — Платона.

Пара очень не хотела афишировать это событие, чтобы не привлекать внимание журналистов и фанатов. Чехова тогда знала о пополнении в семье, и Шепелев очень просил ее никому об этом не говорить. Однако телеведущая все равно проболталась.

«Мы познакомились с Анфисой 12 лет назад, когда вручали одну из наград МУЗ-ТВ. Только родился Платон, и я попросил ее: „Пожалуйста, только ни слова про ребенка“. Ну и, конечно, стоило нам выйти, первое, что сказала Анфиса: „Давайте поздравим Диму“. Я был очень недоволен», — вспомнил Шепелев.

После этого Чехова допустила еще один неловкий комментарий в сторону звездной пары. Так, ведущая пошутила по поводу возможной свадьбы Шепелева и Фриске, на что первый отреагировал враждебно и раздраженно.

«Ну, у нас с вами точно свадьбы не будет», — резко бросил он.

Чехова попыталась объясниться, что имела в виду именно Жанну, но Шепелев все еще был зол и продолжил резко отвечать.

«Когда вы, тогда и мы», — сказал он, имея в виду, что сама телеведущая воспитывает сына будучи не замужем.

Сын Фриске и Шепелева Платон родился 7 апреля 2013 года в Майами. Хотя пара не регистрировала отношения, Шепелев признал отцовство и мальчик получил его фамилию. Певица и телеведущий скрывали детали личной жизни, но интерес прессы был велик. Позже Шепелев откровенничал, что рождение сына полностью изменило его жизнь, он стал посвящать все свое время заботе о Платоне.

В 2014 году Фриске диагностировали глиобластому — неоперабельную опухоль головного мозга. Звезда проходила лечение в клиниках в России и за границей, но лучшие врачи не смогли ей помочь. Фриске не стало 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. С тех пор забота о сыне легла на плечи Дмитрия.

Ранее 5-tv.ru писал, что фото сына Шепелева и Фриске растрогало поклонников певицы. Мальчик увлекся баскетболом и стал обладателем новой спортивной формы, на которой красуется его фамилия. Однако подписчики Шепелева-старшего обратили внимание на цифры, изображенные на майке.