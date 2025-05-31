«Передаю привет»: 13-летний спортсмен с редким заболеванием мечтает о встрече с Путиным

Кирилл болен ахондроплазией, однако мальчик уже завоевал 68 медалей, каждую из которых посвятил России.

Кирилл, который в 13 лет завоевал 68 медалей, несмотря на редкое генетическое заболевание, хотел бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом мальчик рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

«Я, наверное, хотел бы с ним встретиться когда-то. И передаю ему привет», — сказал Кирилл.

Глава государства узнал историю 13-летнего Кирилла от главы фонда «Круг добра» Александра Ткаченко. Мальчик болен редким генетическим заболеванием — ахондроплазией — и, несмотря на это, поднимает штангу весом 115 килограммов.

Ахондроплазия — врожденное генетическое заболевание, при котором нарушается рост костей, в частности — проксимальных отделов конечностей. Это приводит к диспропорциональному низкому росту, иными словами — карликовости. Так, рост Кирилла — 128 сантиметров.

«Так вот, несмотря на болезнь, настолько сильный дух, что он при своем росте небольшом приседает со штангой 115 кг», — рассказал Ткаченко.

На лице главы государства отразилось изумление. Он открыто выразил восхищение достижениями мальчика и похвалил его целеустремленность. Мать Кирилла, Юлия Радченко, не ожидала, что глава государства отметит ее ребенка. Эта новость сильно обрадовала и ее саму, и юного спортсмена.

«До сих пор не верится, что это происходит с нами», — сказала Юлия.

Она объяснила, что заболевание Кирилла проявляется только в низкорослости, больше ничего не страдает. Диагноз — ахондроплазия — Кириллу поставили в полтора года.

«Пытаемся развиваться дальше, пытаемся с этим бороться. Недавно получили лекарство для того, чтобы эту особенность как-то исправить», — поделилась женщина.

Юлия рассказала, что Кирилл начал заниматься спортом в четыре года. На протяжении четырех лет мальчик занимался карате, а затем перешел в джиу-джитсу. Боевые искусства — не единственное увлечение Кирилла, он также делает успехи в пауэрлифтинге.

«Здесь (в джиу-джитсу. — Прим.ред.) гораздо лучше результаты пошли. За два года она уже участвовал во многих соревнованиях, получил 68 медалей», — добавила мать спортсмена.

Сам Кирилл рассказал, что похвала главы государства стала для него большой радостью.

«Я когда это увидел и услышал, очень сильно обрадовался. Я был удивлен этому очень сильно», — поделился юный спортсмен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путину рассказали о достижениях юных спортсменов с редкими заболеваниями.