Расчеты САУ «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» уничтожили скопления живой силы ВСУ в Запорожской области. Самые яркие видео из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Операторы разведывательных БпЛА группировки «Восток» обнаружили перемещение живой силы ВСУ на территории населенного пункта Барвиновка Запорожской области. Проследив за передвижением боевиков, разведчики выявили здания, которые противник использовал для размещения. Дополнительные скопления живой силы обнаружили и в близлежащих лесополосах.

Координаты выявленных целей передали расчётам самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С». Получив целеуказание, артиллеристы нанесли удары по местам размещения противника в населенном пункте и позициям в лесополосах.

В результате огневого поражения уничтожены скопления живой силы ВСУ на выявленных позициях. Артиллерийские расчеты выполнили задачи по поражению целей в рамках огневой поддержки подразделений группировки «Восток», действующих в Запорожской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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