В Сумской области расширили зону обязательной эвакуации

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 20 0

Такое решение было принято с учетом сохраняющейся угрозы жизни гражданского населения.

В Сумской области расширили зону обязательной эвакуации

Фото: AP/Bernat Armangue/ТАСС

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В Сумской области для жителей еще 11 пунктов объявлена обязательная эвакуация. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров в соцсетях.

 «Решение принято с учетом сохраняющейся угрозы жизни гражданского населения», — заявил Григоров.

По информации Газета.ру, в список населенных пунктов вошли села Горобовка, Штановка, Вороновка, Янченки, Цимбаловка, Шкуратовка, Кровное, Николаевка, Рудневка, Спасское и Капитановка.

В общей сложности, в данный момент обязательной эвакуации подлежат 213 населенных пунктов Сумской области.

Григоров добавил, что всем нуждающимся будет предоставлена гуманитарная помощь, транспорт, временное размещение и социальные пособия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенные пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР.  Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве добавили, что ударом «Искандера» в Сумской области уничтожены две пусковые установки HIMARS производства США и боеприпасы к ним. Средства ПВО РФ за сутки сбили 169 беспилотников. Потери ВСУ за сутки составили около 1 425 боевиков, два танка и 18 боевых бронемашин.

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