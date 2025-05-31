ВС РФ освободили населенные пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 45 0

Об этом сообщили в Минобороны России.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Российские войска освободили Водолаги в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Водолаги Сумской области. <...> Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных действий освободили населенный пункт Новопль Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении Минобороны.

В ведомстве добавили, что ударом «Искандера» в Сумской области уничтожены две пусковые установки HIMARS производства США и боеприпасы к ним.

Средства ПВО РФ за сутки сбили 169 беспилотников. Потери ВСУ за сутки составили около 1 425 боевиков, два танка и 18 боевых бронемашин.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
31 мая
Расчет «Гиацинт-Б» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
31 мая
Расчет FPV-дронов уничтожил технику и «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
30 мая
«Все поползновения пресекаются»: ВС РФ отодвигают ВСУ от нашей границы
30 мая
Дрон ВС РФ уничтожил склад боеприпасов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
30 мая
Расчет гаубицы Д-20 уничтожил пост запуска БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
29 мая
Идет зачистка: в Курской области ВС РФ разминируют освобожденные районы
29 мая
Путин: занятия спортом должны быть доступны для ветеранов СВО
29 мая
Российские саперы обезвреживают мины ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
29 мая
Самолеты Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
28 мая
Уже побывали в 20 регионах страны: герои СВО посетили Еврейскую автономную область
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.62
0.12 89.25
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:28
«Контакты заморожены»: посол РФ в Стокгольме об отношениях со Швецией
12:08
ВС РФ освободили населенные пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР
11:51
Небензя: РФ не допустит повторения ситуации с Минскими соглашениями
11:30
Расчет «Гиацинт-Б» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11:11
В Москве подвели итоги конкурса короткометражного кино о подвигах героев ВОВ
10:51
«С удовольствием»: Жасмин заявила о желании принять участие в «Интервидении»

Сейчас читают

В Курской области семь человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ
Выбросили из окна во время пожара: умерла 10-летняя падчерица блогера Нармин
Тяжесть славы: психолог прокомментировал эпатажное поведение Глюкозы
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025