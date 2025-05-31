Собянин рассказал о работе пожарно-спасательного гарнизона Москвы

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 22 0

Спасатели прибывают на вызов в любую точку города менее чем за семь минут.

Собянин рассказал о работе пожарно-спасательного гарнизона Москвы

Фото: © РИА Новости/Сергей Мирный

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Сотрудники пожарной охраны Москвы 31 мая отмечают свой профессиональный праздник. Всех, кто связал свою жизнь с этой опасной, но очень важной профессией, поздравил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Вы — настоящие профессионалы, которые каждый день спасают жизни, рискуя своей. Благодаря вашей слаженной работе система безопасности столицы становится все эффективнее: число пожаров и их последствий сократилось в четыре раза, а спасатели прибывают на вызов в любую точку меньше чем за семь минут, — отметил мэр Москвы.

Пожарно-спасательный гарнизон Москвы не раз доказал, что готов реагировать на происшествия любой сложности как в столице, так и за ее пределами. В нем работает уникальная авиация экстренного реагирования. Недавно авиапарк пополнился новым пожарным вертолетом Ка-32А11ВС.

Поддержка города помогает гарнизону развиваться: здесь создаются новые подразделения, внедряется современная техника и цифровые решения, регулярно проходит повышение квалификации специалистов.

За последние 15 лет приобретено более 700 единиц техники и свыше 150 тысяч единиц оборудования, построено и обновлено 53 пожарных депо (из них 16 — в Троицком и Новомосковском административных округах). Время ожидания ответа в экстренной службе 112 сократилось более чем в 12 раз.

Санитарные вертолеты дежурят при медучреждениях города.

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