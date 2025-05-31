Сотрудники МЧС тушат пожар на площади 4 тысячи квадратных метров в Красногорске

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 49 0

Задействовано 45 человек личного состава.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Сотрудники МЧС пытаются потушить пожар в подмосковном Красногорске на заводе по производству галош. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Поступило сообщение о пожаре на территории производственного здания „Колесник“ по адресу: поселок Новый, владение 1», — рассказал собеседник.

Пожарными было установлено, что возгорание коснулось металлического ангара. Кроме этого, пламя затрону резиновую крошку на открытой территории и две хозяйственные постройки. Общая площадь пожара составляет 4000 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в тушении участвуют 13 единиц техники и 45 спасателей. Информация о пострадавших уточняется, но пока сообщений о них не поступало. Угрозы соседним зданиям нет. Обстоятельства произошедшего выясняются. Однако возгоранию присвоен повышенный уровень сложности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Курской области из-за атаки ВСУ выбило стекла и двери в жилых домах. В ходе нападения пострадало 14 человек. В числе раненных есть дети, их состояние оценивается как среднетяжелое.

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