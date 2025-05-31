«Ее посекло стеклами»: местные жители про произошедшее в Курской области

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 27 0

В Рыльском районе Курской области в результате атаки ВСУ в домах выбило окна

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Число пострадавших в ходе атаки ВСУ выросло до 14 человек.

В Рыльском районе Курской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в домах выбило окна и двери. Об этом 5-tv.ru рассказали местные жители.

«Сразу всю семью (из четырех человек. — Прим. ред.) увезли в больницу. Тут женщина выходила, ее посекло осколками, тоже в больницу увезли», — сказал один из них.

Очевидцы также рассказали, что при атаке их дом сотрясался. Окна выбило сразу, в некоторых помещениях — еще и двери. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видны разбитые машины, пострадавшие в ходе атаки украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что число пострадавших в результате атаки ВСУ по Курской области возросло до 14. В числе раненых есть дети — у двоих минно-взрывная травма, их состояние оценивается как среднетяжелое. Все пострадавшие госпитализированы в Курскую областную больницу.

Украинские БПЛА влетели в два пятиэтажных многоквартирных дома утром 31 мая. На первом этаже начался пожар, вскоре загорелись и соседние балконы.

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