Зарплата домохозяйкам: начнут ли в России платить за домашний труд

Авторы инициативы предлагают ввести пособие в размере прожиточного минимума.

В Госдуме озаботились домохозяйками, но не отчаянными, а теми, кто вполне буднично занимаются бытом. Подготовлен законопроект, который предполагает ежемесячные выплаты таким женщинам. Или мужчинам — тут у нас равноправие.

Пособие предполагается в размере прожиточного минимума, в среднем по России это около 20 тысяч рублей. По регионам суммы эти отличаются, но плюс-минус порядок понятен.

Как-то доказывать ведение домашнего хозяйства не надо. Достаточно будет подтвердить, что под одной крышей есть несовершеннолетние дети, либо пожилые родители, которым требуется медицинский уход, или инвалиды. Ну и доходы умеренные.

В принципе, расчет депутатов понятен. Если кто-то хочет или вынужден сидеть дома и заниматься семьей — так пусть сидит. Так, глядишь, и карьеристок станет меньше, а многодетных матерей больше.

Тем более, если пересчитать, сколько домашней работы приходится делать. Возьмем основные трудозатраты.

Уход за детьми . В среднем по России услуги няни стоят от 300 рублей в час. В столице, понятно, еще дороже.

. В среднем по России услуги няни стоят от 300 рублей в час. В столице, понятно, еще дороже. Приготовление пищи . Особенно если семья большая, можно сказать, работы, как у повара.

. Особенно если семья большая, можно сказать, работы, как у повара. Уборка. Даже если не «генеральная», а поддерживающая, тоже съедает много времени и ресурсов.

Итого, если привлекать специалистов, получается, что на ведение домашнего хозяйства нужно тысяч 100 не меньше в Москве и тысяч 60 в регионах.

А с пособием очевидная экономия. Казалось бы, почему нет? Но вряд ли. Ведь депутаты уже выдвигали дважды такую инициативу, причем те же и практически теми же словами, только предлагали выплачивать не прожиточный минимум, а МРОТ — минимальный размер оплаты труда.

И тогда, пять лет назад, и позже, три года назад, законопроект заворачивали. Потому что сумма для государства оказалась неподъемной. По статистике у нас почти 15 миллионов неработающих. Не безработных, это те, которые на бирже труда стоят, а именно домоседов.

И если все они попросят пособие, то из казны на это будет уходить по три с половиной триллиона рублей в год. Больше, чем на образование и здравоохранение вместе взятые. Разве что врачи и учителя решат оставить работу и перейдут в домохозяйки. Но кто тогда лечить и учить будет? В общем, этот законопроект, как и предыдущий, выглядит утопичным.