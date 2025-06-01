Глава Брянской области сообщил о пострадавших при обрушении моста

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 57 0

Глава Брянской области Богомаз сообщил о пострадавших при обрушении моста

Глава Брянской области сообщил о пострадавших при обрушении моста

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На месте происшествия работают экстренные службы.

В результате обрушения моста в Брянской области есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В районе одного из участков федеральной автодороги А-240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава. К сожалению, есть пострадавшие», — написал губернатор.

По данным 5-tv.ru, количество пострадавших увеличилось до восьми человек, среди которых есть один ребенок (ранее наш источник сообщал о пяти). Все госпитализированы. Официальных сведений по количеству пострадавших пока нет.

Инцидент произошел в Выгоничском районе Брянской области. По предварительным данным 5-tv.ru, мост с автомобилями обвалился после того, как в него врезался пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва — Климов.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются. Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места ЧП.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.62
0.12 89.25
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:08
Горы искореженного металла: кадры с места обрушения моста в Брянской области
0:54
Обрушение моста в Брянской области произошло из-за незаконного вмешательства
0:45
В Германии призвали Украину принять условия России и начать переговоры
0:27
Глава Брянской области сообщил о пострадавших при обрушении моста
0:10
Названа победительница конкурса красоты «Мисс Мира — 2025»
23:52
Мост с автомобилями обвалился после съезда поезда в Брянской области

Сейчас читают

Мост с автомобилями обвалился после съезда поезда в Брянской области
«Передаю привет»: 13-летний спортсмен с редким заболеванием мечтает о встрече с Путиным
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025