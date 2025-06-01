Глава Брянской области сообщил о пострадавших при обрушении моста

На месте происшествия работают экстренные службы.

В результате обрушения моста в Брянской области есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В районе одного из участков федеральной автодороги А-240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава. К сожалению, есть пострадавшие», — написал губернатор.

По данным 5-tv.ru, количество пострадавших увеличилось до восьми человек, среди которых есть один ребенок (ранее наш источник сообщал о пяти). Все госпитализированы. Официальных сведений по количеству пострадавших пока нет.

Инцидент произошел в Выгоничском районе Брянской области. По предварительным данным 5-tv.ru, мост с автомобилями обвалился после того, как в него врезался пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва — Климов.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются. Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места ЧП.