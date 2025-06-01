Обрушение моста в Брянской области произошло из-за незаконного вмешательства

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 187 0

В результате ЧП есть пострадавшие.

Обрушение моста в Брянской области произошло из-за незаконного вмешательства

Фото: 5-tv.ru

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Сход пассажирского поезда произошел в Брянской области из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

ЧП произошло 31 мая в 22:44 по местному времени на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи. Поезд следовал по маршруту Климов — Москва. По данным 5-tv.ru, в результате инцидента пострадали по меньшей мере восемь человек, среди них есть один ребенок. Официальных сведений о числе пострадавших пока нет.

На месте обрушения моста и схода поезда работают экстренные службы. В МЧС РФ добавили, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

«В район проведения работ направлены дополнительные силы МЧС России, аварийно-спасательное оборудование, а также световые башни для работ ночью», — указали в ведомстве.

В пресс-службе Московской железной дороги уточнили, что произошедшее на движение других поездов не влияет.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места ЧП.

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