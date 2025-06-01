«Два часа куролесим»: тайская массажистка украла сердце Димы Билана

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

Тайская массажистка украла сердце Димы Билана

Дима Билан

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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По словам певца, девушке достаточно было ответить на один вопрос — и он полностью ей отдался.

Заслуженный артист РФ Дима Билан рассказал в соцсетях о женщине, которая покорила его — искушенного москвича, избалованного вниманием фанаток. Каким даром обладает она, неизвестно, но исполнитель настолько счастлив, что даже обсудил отношения с дамой сердца со своей аудиторией. А это за всю свою карьеру он делал считанные разы.

О ком идет речь? О тайской массажистке, при виде которой сердце Билана трепещет. Да, романтики в дуэте на поверку оказалось маловато, зато продуктивность и самоотдача обеих сторон зашкаливает. После сеанса у певца так стучит в груди, что скрыть эмоции невозможно.

«О, у меня есть замечательная тайка, просто потрясающая… Она уже знает, что вот сейчас Дима придет, и мы будем два часа куролесить» — заявил Билан в интервью федеральному телеканалу.

К своей ненаглядной заслуженный артист наведывается аж три раза в неделю. Надо сказать, что забота о собственном теле в принципе стала необходимостью, 43 года как-никак. Особенно нужен массаж после концертов: на сцене приходится выполнять опасные трюки, и после них у Дмитрия «то лапы ломит, то хвост отваливается». Ну, хоть кишка не тонка!

Билан летает над сценой, танцует и поет, из-за колоссальных нагрузок устает, но потом встречается со своей тайкой, и та делает незабываемый массаж, прорабатывая каждую мышцу, улучшая растяжку. И снова можно скакать по сцене и летать! По словам заслуженного артиста, ему попалась специалист с золотыми руками.

«Я прям к ней в очереди все время стою, обожаю тайский массаж. Там философия должна быть. Я всегда спрашиваю, когда знакомлюсь с массажисткой: „А у вас есть философия? Как вы к этому подходите?“ И только тогда отдаюсь, так сказать», — добавил Билан.

Своей экзотической подруге певец отдался без остатка. А вот найти женщину, которая бы заключила его в объятия и скрепила их браком, пока у него не получается. Дима Билан не был женат, у него нет семьи. По крайней мере, той, о которой бы знала публика. Виной всему, похоже, неудачный опыт. Много было пассий у звезды, но до ЗАГСа еще ни одна его не дотащила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько зарабатывает Дима Билан за один концерт.

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