«Был подрыв»: СК подтвердил версию теракта при обрушении мостов в Брянской и Курской областях

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 86 0

СК подтвердил версию теракта при обрушении мостов в Брянской и Курской областях

«Был подрыв»: СК подтвердил версию «незаконного вмешательства» при обрушении мостов в Брянской и Курской областях

Фото: 5-tv.ru

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Возбуждены уголовные дела по происшествиям.

Подтверждена версия теракта при обрушении мостов в Брянской и Курской областях. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ).

«На железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд… В Железногорском районе Курской области 1 июня 2025 года около трех часов ночи также произошел подрыв железнодорожного моста…» — уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко

Уголовные дела, возбужденные по фактам двух инцидентов переданы в Главное следственное управление СК РФ.

Накануне вечером, 31 мая, в Брянской области автомобильный мост рухнул на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, причиной инцидента стало «незаконное вмешательство в функционирование транспорта». Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате ЧП погибли семь человек.

Позже ночью железнодорожный мост обрушился во время движения грузового локомотива на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка Железногорского района Курской области. В этом инциденте, к счастью, обошлось без погибших, однако у одного из машинистов состава повреждены ноги. Три человека из бригады тепловоза были оперативно доставлены в больницу, их здоровью ничего не угрожает.

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