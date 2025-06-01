РЖД выплатит компенсацию родственникам погибших в результате обрушения моста на поезд в Брянской области

Кроме того, компания взяла на себя организацию бесплатного проезда до станции Брянск для родных пассажиров.

Компания РЖД принесла соболезнования родственникам погибших и всем пострадавшим в результате обрушения моста на поезд в Брянской области и заявила о выплате компенсации. Информацию подтвердили в официальном новостном Telegram-канале перевозчика.

«РЖД выплатят родственникам погибших пассажиров поезда № 86 Климов — Москва по 2,2 миллиона рублей», — отмечается в публикации.

Кроме того, компания взяла на себя организацию бесплатного проезда до станции Брянск для родных погибших и пострадавших, которые были госпитализированы в местные медицинские учреждения. Кроме того, те, кто получил травмы в результате инцидента, смогут на бесплатной основе пройти курс лечения и реабилитации в медструктурах компании.

Накануне вечером, 31 мая, в Брянской области автомобильный мост рухнул на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Следственный комитет подтвердил версию подрыва, который стал причиной инцидента. В результате ЧП погибли семь человек.

Позже ночью железнодорожный мост обрушился во время движения грузового локомотива на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка Железногорского района Курской области. В этом инциденте, к счастью, обошлось без погибших, однако у одного из машинистов состава повреждены ноги. Три человека из бригады тепловоза были оперативно доставлены в больницу, их здоровью ничего не угрожает. Причиной этого ЧП также стал подрыв.

Ранее 5-tv.ru писал, что пострадавших при обрушении моста на поезд в Брянской области детей доставят в Москву.