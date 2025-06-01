Том Хэнкс накричал на фотографов

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 38 0

Инцидент произошел на премьере новой картины с его участием.

Том Хэнкс накричал на фотографов

Фото: Jordan Strauss/AP/ТАСС

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Голливудский актер Том Хэнкс выругался матом на фотографов во время своего появления на красной дорожке премьеры новой картины Уэса Андерсона «Финикийская схема» в США. Видео инцидента публикует телеканал MTV.

После просьбы журналистов задержаться на красной дорожке, звезда внезапно выкрикнул «Заткнитесь», приправив свой ответ для пущей убедительности крепким словцом. Но смущение фотографов было недолгим — актер практически в тот же миг сменил выражение ярости на улыбку и засмеялся, показывая, что всего лишь пошутил.

А прошлым летом преступники влезли в дом звезды. Об этом сообщал 5-tv.ru. Ограбление произошло средь бела дня в элитном жилом районе Лос-Анжелеса пока Тома Хэнкса и его супруги актрисы Риты Уилсон не было дома. Злоумышленников не испугала даже сигнализация.

Впрочем, они и не знали, кого грабят. Предположительно, место взлома грабители выбрали наугад. Они выбили стекла, но что именно успели унести — владелец особняка не сообщил.

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