Глава Сухопутных войск Украины подал в отставку

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Дарья Корзина 47 0

Глава Сухопутных войск Украины Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

Командующий ВСУ подал в отставку после гибели 12 бойцов

Фото: www.globallookpress.com/Mihir Melwani

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Причина — гибель боевиков на 239-м полигоне.

Глава Сухопутных войск Украины Михаил Драпатый уходит в отставку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Причина — трагедия на 239-м полигоне, где в результате удара по учебному подразделению погибли 12 украинских боевиков.

«Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ. Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за удар по 239-му полигону», — написал генерал.

Драпатый прямо заявил: в армии продолжает действовать круговая порука, а виновные избегают наказания. Он утверждает, что пытался бороться с этим, но, судя по всему, безрезультатно.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 54 тысяч жителей Курской области признаны потерпевшими от действий Вооруженных сил Украины. Такое число пострадавших было озвучено Следственным комитетом России после совещания. Кроме того, в деле фигурируют иностранные граждане, которые участвовали в нападениях на регион за вознаграждение — наемники. Они также будут привлечены к ответственности. Уже осуждены несколько представителей Грузии, США и Колумбии.

Работа по оценке ущерба, причиненного действиями ВСУ, продолжается.

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