«Ситуация пугает»: экс-мужа Кати Лель до сих пор не могут найти

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 22 0

Экс-мужа Кати Лель до сих пор не могут найти с апреля

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Предприниматель бесследно исчез полтора месяца назад.

С момента исчезновения бывшего мужа заслуженной артистки России Кати Лель прошло полтора месяца, а о его судьбе до сих пор ничего неизвестно. Об этом певица заявила корреспонденту 5-tv.ru на сольном концерте исполнителя IVAN в столичном клубе «Давай Лама».

«Его мама вообще там в шоках», — поделилась певица.

Предприниматель Игорь Кузнецов пропал 13 апреля во Франции. По словам родственников, он мог утонуть в море, но водолазы обследовали акваторию — безрезультатно. Ни тела, ни вещей, ни малейшего следа. Мужчина будто растворился.

Катя Лель и Кузнецов развелись в 2023 году после 15 лет брака. У них есть общая дочь Эмилия. Последний раз певица виделась с экс-супругом два года назад.

«Ситуация пугает», — добавила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Катя Лель повстречалась с представителями внеземной цивилизации. По ее словам, эта необычная встреча оказалась весьма плодотворной — артистка уверена, что инопланетяне наделили ее даром исцеления.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.62
0.12 89.25
0.30
Ретроградный Меркурий принесет смуту, а Юпитер счастье: гороскоп на лето...

Последние новости

7:50
«Ситуация пугает»: экс-мужа Кати Лель до сих пор не могут найти
7:30
Ка-52М уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:29
Ретроградный Меркурий принесет смуту, а Юпитер счастье: гороскоп на лето 2025
7:14
«Вторая мама»: крестница Дианы Гурцкая посвятила ей песню
6:56
«Буквально с двух ног»: появились подробности освобождения Новополя в ДНР
6:39
«Считали друг друга сразу»: Катя Лель о знакомстве с целительницей Джуной

Сейчас читают

ФСБ пресекла попытку диверсии на железной дороге в Приморье
«Считали друг друга сразу»: Катя Лель о знакомстве с целительницей Джуной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025