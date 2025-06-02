SHAMAN представит песню для «Интервидения» на премии МУЗ-ТВ

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, в первый раз исполнит песню, с которой представит страну на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», на «Премии МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА». Состоится событие 7 июня на площадке Live Арена в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе музыкального телеканала.

Автор песни будет раскрыт во время предстоящего мероприятия. Известно, что им является один из именитых маэстро.

Дебютный номер к композиции артист представит специально для «Интервидения». Сообщается, что выступление сопроводят масштабной визуализацией, при этом сам исполнитель предстанет перед зрителями в абсолютно новом образе.

Эксклюзивные номера на премии представят и другие популярные музыканты. В их числе группа «Звери», ANNA ASTI, Полина Гагарина, Дима Билан, Григорий Лепс, Люся Чеботина и другие.

Также МУЗ-ТВ будет вести прямую трансляцию премии, она начнется в 16:00 по московскому времени.

Международный музыкальный конкурс эстрадной песни — «Интервидение» до этого проводился с 1965 года по 1980-е. В этом году состоится возрождение проекта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Серябкина думает об участии SHAMAN в «Интервидении».