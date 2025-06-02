Прошла любовь? Перминова удалила все фото с молодым избранником

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 18 0

Модель Перминова удалила все фото с молодым избранником

Прошла любовь? Перминова удалила все фото с молодым избранником

Фото: Berzane Nasser/ABACA/ТАСС

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Накануне мужчина признавался модели в глубоких чувствах.

Модель Елена Перминова почистила публикации в соцсетях и удалила все снимки со своим молодым бойфрендом — манекенщиком Тарасом Романовым. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

До этого пара активно публиковала совместные фотографии из путешествий, однако сейчас у обоих отсутствуют упоминания друг о друге в личных блогах. Подписчики заметили изменения и прокомментировали их.

«Недолго музыка играла, быстро наигрались в любовь»;

«С глаз долой, из сердца вон»;

«Быстро они, однако!» — писали пользователи.

Несколько дней назад ситуация была обратная. Романов в посте признавался Перминовой в любви и называл особенной, своим близнецом.

В конце 2024 года Перминова рассталась после 19 лет совместной жизни с предпринимателем Александром Лебедевым. Избранник был старше Елены на 30 лет. После этого модель заметили в компании молодого манекенщика. Тарас младше 38-летней модели на десять лет. Разница в возрасте пару устраивала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Перминова отдыхала на Мальдивах с молодым бойфрендом

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