Прошла любовь? Перминова удалила все фото с молодым избранником
Модель Перминова удалила все фото с молодым избранником
Фото: Berzane Nasser/ABACA/ТАСС
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Накануне мужчина признавался модели в глубоких чувствах.
Модель Елена Перминова почистила публикации в соцсетях и удалила все снимки со своим молодым бойфрендом — манекенщиком Тарасом Романовым. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.
До этого пара активно публиковала совместные фотографии из путешествий, однако сейчас у обоих отсутствуют упоминания друг о друге в личных блогах. Подписчики заметили изменения и прокомментировали их.
«Недолго музыка играла, быстро наигрались в любовь»;
«С глаз долой, из сердца вон»;
«Быстро они, однако!» — писали пользователи.
Несколько дней назад ситуация была обратная. Романов в посте признавался Перминовой в любви и называл особенной, своим близнецом.
В конце 2024 года Перминова рассталась после 19 лет совместной жизни с предпринимателем Александром Лебедевым. Избранник был старше Елены на 30 лет. После этого модель заметили в компании молодого манекенщика. Тарас младше 38-летней модели на десять лет. Разница в возрасте пару устраивала.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Перминова отдыхала на Мальдивах с молодым бойфрендом.
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