На законных основаниях: три причины, по которым могут забрать жилье

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 13 0

Адвокат Гусева: жилье могут забрать из-за долгов и махинаций при покупке

три причины, по которым могут забрать жилье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Что нельзя упускать из виду, чтобы не остаться без крыши над головой?

Причин, по которым можно лишиться жилья, не так много. Основные — три, и о них нужно знать, рассказала агентству «Прайм» адвокат Московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Наталья Гусева.

Прежде всего, это касается долгов. По закону, требования кредиторов не распространяются на единственное жилье, за исключением случаев, когда должник, признанный банкротом, владеет роскошной недвижимостью.

В таких ситуациях кредиторы обязаны предоставить должнику альтернативное жилье, соответствующее социальным нормам проживания, пояснила адвокат.

Еще одна законная причина лишения жилья — продажа квартиры без согласия прежнего владельца. Это может произойти в результате различных мошеннических действий. Если суд установит факт подделки документов и других нарушений, то квартиру могут отобрать даже у добросовестных покупателей.

Еще один случай связан с признанием сделки недействительной. Если будет доказано, что она была совершена с нарушением закона, то новому владельцу придется вернуть квартиру прежнему владельцу. И не во всех случаях можно будет получить деньги обратно.

Исходя из вышеперечисленного, адвокат рекомендовала при совершении сделок с жильем важно тщательно изучать законодательство и проверять документы. Также необходимо своевременно оплачивать кредиты.

 

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.62
0.12 89.25
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:16
На законных основаниях: три причины, по которым могут забрать жилье
2:49
Прошла любовь? Перминова удалила все фото с молодым избранником
2:19
Врач хосписа «Дом с маяком» погибла из-за ЧП в Брянской области
2:00
Для управляющих ТСЖ введут экзамен на профпригодность
1:42
А чего не на японском? Киев передал Москве меморандум на украинском и английском языках
1:23
«Вот это поворот»: Айзу госпитализировали на Бали

Сейчас читают

Врач хосписа «Дом с маяком» погибла из-за ЧП в Брянской области
Обломки дрона ВСУ попали в многоквартирный дом в Курске
ВСУ ударили по частному жилому дому в Белгородской области, погибла женщина
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025