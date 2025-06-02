На законных основаниях: три причины, по которым могут забрать жилье

Что нельзя упускать из виду, чтобы не остаться без крыши над головой?

Причин, по которым можно лишиться жилья, не так много. Основные — три, и о них нужно знать, рассказала агентству «Прайм» адвокат Московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Наталья Гусева.

Прежде всего, это касается долгов. По закону, требования кредиторов не распространяются на единственное жилье, за исключением случаев, когда должник, признанный банкротом, владеет роскошной недвижимостью.

В таких ситуациях кредиторы обязаны предоставить должнику альтернативное жилье, соответствующее социальным нормам проживания, пояснила адвокат.

Еще одна законная причина лишения жилья — продажа квартиры без согласия прежнего владельца. Это может произойти в результате различных мошеннических действий. Если суд установит факт подделки документов и других нарушений, то квартиру могут отобрать даже у добросовестных покупателей.

Еще один случай связан с признанием сделки недействительной. Если будет доказано, что она была совершена с нарушением закона, то новому владельцу придется вернуть квартиру прежнему владельцу. И не во всех случаях можно будет получить деньги обратно.

Исходя из вышеперечисленного, адвокат рекомендовала при совершении сделок с жильем важно тщательно изучать законодательство и проверять документы. Также необходимо своевременно оплачивать кредиты.