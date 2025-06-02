Спортзал рухнул в школе в Приморье

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 29 0

По факту произошедшего организована проверка.

Фото, видео: прокуратура Приморского края; 5-tv.ru

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В школе № 17 в Артеме Приморского края рухнула пристройка, в которой находился спортзал. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Инцидент произошел утром 2 июня в ходе капремонта.

«В результате инцидента никто не пострадал. Доступ на территорию школы ограничен», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего организована проверка, в ходе которой правоохранителями будут установлены все обстоятельства инцидента, а также дана оценка действиям ответственных лиц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будут выглядеть школы будущего в России. По словам депутата Государственной думы Алены Аршиновой, сейчас в рамках программы капитального ремонта и строительства образовательных учреждений активно учитываются мнения и пожелания школьников и их родителей.

Кроме того, для повышения прозрачности процесса родным школьника предоставляются памятки по контролю за проведением строительных и ремонтных работ.

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