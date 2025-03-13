К родителям прислушаются: как будут выглядеть школы будущего в России

В рамках программы капитального ремонта и строительства образовательных учреждений активно учитываются мнения и пожелания учащихся и их родственников.

В России прислушаются к пожеланиям родителей и детей при строительстве новых образовательных учреждений. Координатор проекта «Новая школа», депутат Государственной думы Алена Аршинова в беседе с URA.RU рассказала, как происходит улучшение школ.

Учащиеся и их семьи в РФ желают видеть современные, безопасные и хорошо оборудованные школы с доступными кабинетами для занятий робототехникой и инженерией. Также важными требованиями являются лаборатории для экспериментов, комфортные зоны для общения и групповой работы, просторные столовые с разнообразным и сбалансированным меню.

В рамках программы капитального ремонта и строительства образовательных учреждений активно учитываются мнения и пожелания школьников и их родителей. Координаторы проекта «Новая школа», депутаты и штабы по контролю регулярно проводят встречи с родителями для обсуждения дизайнерских и архитектурных решений.

Для повышения прозрачности процесса близким родственникам обучающихся предоставляются памятки по контролю за проведением строительных и ремонтных работ, подготовленные в рамках проекта.

Обратную связь о качестве и доступности образования представители власти получают, в том числе, из соцсетей. Все просьбы оперативно обрабатываются.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Госдуме рассказали о разработке единого подхода к оплате труда педагогов.