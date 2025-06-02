Неизвестный обстрелял окна в квартире женщины в Санкт-Петербурге

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 22 0

Сотрудники полиции уже изучили материалы с камер видеонаблюдения.

Неизвестный обстрелял окна в квартире женщины в Санкт-Петербурге

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Неизвестный несколько раз выстрелил по окнам в квартире жительницы Санкт-Петербурга. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Сообщение от женщины поступило в дежурную часть днем 1 июня. Гражданка объяснила полицейским, что услышала подозрительные звуки ударов, а когда пошла проверять, что случилось, обнаружила в окне два отверстия, похожие на пулевые.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место, взяли показания у пострадавшей. Кроме того, были изучены материалы с камер видеонаблюдения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее случай со стрельбой произошел на вокзале в Курской области, об этом сообщал 5-tv.ru. Предварительно причиной нападения была ссора злоумышленника с другим посетителем вокзала. Ранен был человек, с которым произошел конфликт. Всего было совершено около четырех выстрелов.

На кадрах записи, имеющейся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как злоумышленник просто стоит на вокзале с некой бутылкой в руке. В какой-то момент он выхватывает пистолет и начинает стрелять. Оружие мужчина направляет сначала на одного прохожего, затем целится в посетителей привокзального магазина.

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