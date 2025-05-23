Неизвестный открыл стрельбу на вокзале в Курской области

Личность нападавшего уже установлена.

Мужчина открыл стрельбу на вокзале в Россоши Воронежской области. В результате пострадал один человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На кадрах записи, имеющейся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как злоумышленник просто стоит на вокзале с некой бутылкой в руке. В какой-то момент он выхватывает пистолет и начинает стрелять. Оружие мужчина направляет сначала на одного прохожего, затем целится в посетителей привокзального магазина.

По словам источника 5-tv.ru, пострадавший получил ранение в спину. Пуля прошла навылет через грудную клетку. Мужчине сделали операцию, после которой он находится в стабильно тяжелом состоянии.

Также источник сообщил, что предварительно причиной нападения была ссора злоумышленника с другим посетителем вокзала. Ранен был человек, с которым произошел конфликт. Всего было совершено около четырех выстрелов.

Правоохранительные органы уже установили личность нападавшего. На данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия для установления его местонахождения и оперативного задержания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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