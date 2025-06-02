Трамп готов встретиться с Путиным и Зеленским

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, выразил готовность к возможному диалогу с Владимиром Путиным, президентом России, и Владимиром Зеленским, главой Украины. Однако он предпочел бы провести двусторонние переговоры о мире между Москвой и Киевом. Об этом 2 июня сообщила Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома, на брифинге для журналистов.

«Президент Трамп выразил готовность к проведению встречи, если до этого дойдет дело. Однако он подчеркнул, что для этого необходимо, чтобы обе стороны сели за стол переговоров», — приводит ее слова новостной аккаунт пресс-службы Белого дома в социальной сети X.

Ливитт не стала комментировать итоги второго этапа переговоров между Россией и Украиной, отметив, что позже это сделает глава государства.

«Касательно того, как президент воспринимает эти переговоры и события, произошедшие на них, я предоставлю ему возможность выразить свою точку зрения», — отметила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах второго раунда переговоров между Россией и Украиной.