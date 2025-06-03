Ирина Ортман призвала россиян жениться: «Я за это»

Исполнительница также советует не затягивать вступившим в брак с венчанием.

В современном мире брак по-прежнему играет ключевую роль. Такое мнение выразила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru певица Ирина Ортман на сольном концерте IVAN в столичном клубе «Давай Лама».

Артистка уверена, что влюбленным следует традиционно жениться, чтобы укрепить союз.

«Я считаю, что обязательно должны быть отношения официальные», — пояснила исполнительница.

К тому же Ортман добавила, как важно помимо похода в ЗАГС провести церемонию в церкви и быть вместе согласно религиозным канонам.

«Желательно, чтобы это все было воцерковлено. Желательно, чтобы люди венчались, чтобы осознанно подходили к институту брака. Я вот за это», — поделилась артистка.

Сама Ирина счастлива во втором браке с офицером Романом Бабкиным. Она признавалась, что влюбилась в мужчину с первого взгляда, когда он консультировал певицу по огнестрельному оружию. В брак они вступили в мае 2016 года, а позже обвенчались. У пары нет детей.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ирина Ортман пожелала мирного неба в новом 2025 году.