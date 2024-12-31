Ирина Ортман пожелала мирного неба в новом 2025 году

Мирного неба и семейного счастья пожелала россиянам в новом 2025 году певица Ирина Ортман.

«Дорогие друзья! От всей души хочу поздравить с Новым годом и наступающим Рождеством! Чтобы ваши родные и близкие были рядом. Мирного неба над головой, взаимной любви, крепкого здоровья. И чтобы каждый момент жизни приносил вам исключительно радость. С Новым годом! Будьте счастливы», — заявила солистка группы «Тутси» в специальном видеопоздравлении для 5-tv.ru.

К слову, череду предновогодних корпоративов Ирина Ортман предпочла поездку в зону СВО.

Как сообщал 5-tv.ru, артистка вместе с коллективом «Лейся песня» и ансамблем Александра дала серию концертов перед российскими бойцами.