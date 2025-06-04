Националисты продолжают терпеть неудачи на поле боя.

Расчеты беспилотников самолетного типа «Молния-1» и «Молния-2» уничтожили опорный пункт, военную технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

В Минобороны РФ отметили, что наши беспилотные летательные аппараты успешно преодолели участки воздействия средств радиоэлектронной борьбы противника и нанесли точный удар по позициям ВСУ.

Для этого были применены противотанковые мины ТМ-62 с измененным типом взрывателя, чтобы устройство могло сдетонировать в нужный момент. Сами мины были расчеты прикрепляют к беспилотникам.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.