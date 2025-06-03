Прокуратура выпустила ролик о мошеннических схемах с «наследством за рубежом»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 54 0

Неожиданные новости о многомиллионном имуществе — повод немедленно бросить трубку.

Фото, видео: © РИА Новости/Мария Девахина; Пресс служба прокуратуры московской области; 5-tv.ru

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Прокуратура Московской области выпустила предупреждающий ролик о мошеннических схемах. Цель — защитить граждан от злоумышленников, которые обещают своим жертвам причитающееся наследство, зачастую за рубежом.

Видео демонстрирует шуточную ситуацию: при распределении наследства африканского короля самую большую долю получает житель города Балашихи в Московской области. Конечно, родственная связь между ними маловероятна.

«Согласитесь, выглядит не очень правдоподобно. Если вам сообщили, что вы неожиданно стали миллионером, кладите трубку без разговора. Это мошенники», — предупреждает сотрудник прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как вычислить мошенника во время телефонного разговора. Главные признаки — угрожающий контекст диалога, попытки вызвать страх и несоответствие озвучиваемой информации.

Разговор не стоит продолжать также в случаях, когда собеседник пытается выудить «чувствительную» информацию. К таковым относятся фото банковской карты, пароль и пин-код. «Слишком хорошая» новость — тоже весомый повод напрячься.

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Прокуратура выпустила ролик о мошеннических схемах с «наследством за рубежом»

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