Москва поможет: как восстанавливают энергоснабжение в Запорожье и Херсоне

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Энергетики из Москвы помогут восстановить энергоснабжение в Запорожье и Херсоне

Фото, видео: © РИА Новости/Таисия Воронцова; 5-tv.ru

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После удара украинских боевиков по энергосистеме в двух регионах без света остались более 700 тысяч человек.

Энергетики из Москвы направились в Запорожскую и Херсонскую области. Специалисты помогут аварийным бригадам восстановить электроснабжение.

После удара украинских боевиков по энергосистеме в двух регионах без света остались более 700 тысяч человек. Осколками сбитых беспилотников повреждена новая подстанция в ГенИческом районе под Херсоном.

Постепенно сети ремонтируют, порядка 20 процентов жителей, проживающих в южной части Запорожской области, уже подключены к электроснабжению. Стратегические и социально-значимые объекты работают от резервных источников питания.

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