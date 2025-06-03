Москва поможет: как восстанавливают энергоснабжение в Запорожье и Херсоне

После удара украинских боевиков по энергосистеме в двух регионах без света остались более 700 тысяч человек.

Энергетики из Москвы направились в Запорожскую и Херсонскую области. Специалисты помогут аварийным бригадам восстановить электроснабжение.

После удара украинских боевиков по энергосистеме в двух регионах без света остались более 700 тысяч человек. Осколками сбитых беспилотников повреждена новая подстанция в ГенИческом районе под Херсоном.

Постепенно сети ремонтируют, порядка 20 процентов жителей, проживающих в южной части Запорожской области, уже подключены к электроснабжению. Стратегические и социально-значимые объекты работают от резервных источников питания.