В Минтрансе сообщили об отсутствии затруднений при движении по Крымскому мосту

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 42 0

Перекрытия движения по Крымскому мосту осуществлялись во вторник дважды.

В Минтрансе сообщили об отсутствии затруднений при движении по Крымскому мосту

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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На Крымском мосту продолжается штатная работа автомобильного транспорта. Об этом 3 июня рассказали в пресс-службе Министерства транспорта Российской Федерации.

«Перекрытия движения по Крымскому мосту осуществлялись сегодня дважды, но они не вызвали серьезных затруднений для водителей», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

По информации, предоставленной Министерством транспорта, на выезде из Тамани скопилось около 150 автомобилей, а на выезде из Керчи — примерно 250. Кроме того, водителям напомнили о существовании альтернативного сухопутного пути по трассе Р-280 «Новороссия».

В тот же день в Telegram-канале, посвященном оперативной обстановке на мосту, появилось сообщение о том, что с утра движение автомобилей осуществляется в обычном режиме. Уточнялось, что проезд по мосту был открыт в 9:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет Российской Федерации расценивает обрушение железнодорожных мостов в Брянской и Курской областях, которое произошло в минувшие выходные, как террористические действия. Стало известно, что в ходе предварительного расследования были обнаружены фрагменты взрывных устройств и другие улики.

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