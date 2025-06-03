СК квалифицировал обрушения мостов в Брянской и Курской областях как теракты
В результате инцидентов погибли семь человек, еще 113 получили травмы различной степени тяжести.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/
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Следственный комитет Российской Федерации квалифицировал обрушение железнодорожных мостов в Брянской и Курской областях, произошедшее в минувшие выходные, как террористические акты. В результате инцидентов погибли семь человек, еще 113 получили травмы различной степени тяжести. Об этом 3 июня заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
«Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан», — подчеркнула официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Стало известно, что в ходе предварительного расследования были обнаружены фрагменты взрывных устройств и другие улики.
«В результате террористических актов семь человек погибли, медицинская помощь оказывается 113 пострадавшим, среди которых есть дети», — добавила Петренко.
Отмечается, что лица, организовавшие и осуществившие противоправное деяние, будут идентифицированы и понесут наказание в соответствии с уголовным законодательством.
В Брянской области вечером 31 мая произошло обрушение моста, на котором находились автомобили. В результате этого инцидента пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва, был поврежден.
На следующий день, в 3:00, в Железногорском районе Курской области произошло еще одно обрушение моста. На этот раз инцидент случился во время прохождения грузового состава. По обоим происшествиям были возбуждены уголовные дела.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Брянска несут цветы на Курган Бессмертия в память о погибших в ЧП с поездом.
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