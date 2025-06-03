«Не могу терпеть»: Илон Маск высказался о новом проекте Трампа

Миллиардер добавил, что из-за него дефицит бюджета вырастет до 2,5 триллиона долларов.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск резко раскритиковал новый проект федерального бюджета США. Его предложила администрация Дональда Трампа.

«Извините, но я просто больше не могу это терпеть. Этот огромный, возмутительный <…> законопроект о расходах конгресса является отвратительной мерзостью. Позор тем, кто голосовал за него. Вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете», — заявил Илон Маск в социальной сети X.

По мнению миллиардера, новый проект увеличит дефицит бюджета до 2,5 триллиона долларов. Также он возложит непосильное долговое бремя на американцев.

Дональд Трамп 20 января 2025 года назначил Илона Маска руководителем Департамента эффективности правительства (DOGE). Этот орган был создан на определенный срок, поэтому срок полномочий миллиардера завершился 29 мая.

Илон Маск выразил благодарность Дональду Трампу за предоставленную возможность оптимизировать расходы правительства.

Департамент был создан для того, чтобы сократить бюджетные расходы и реорганизовать работу федеральных агентств. В ходе работы этого органа были обнаружены значительные траты, которые не были согласованы с Конгрессом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп выразил готовность к возможному диалогу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Однако он предпочел бы провести двусторонние переговоры о мире между Москвой и Киевом.