МИД РФ: Украина желает вынудить Россию выйти из переговоров

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Украинская сторона села за стол не ради установления мира или решения конфликта, а под давлением извне.

МИД РФ: Украина желает вынудить Россию выйти из переговоров

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

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Главная цель Киева при организации терактов на территории России состоит в вынуждении Москвы выйти из переговорного процесса. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, при помощи террористических актов киевский режим пытается создать информационное давление и нагнетание обстановки на фоне переговоров.

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«В первую очередь это характеризует организаторов этих терактов как сторону, которая не желает в принципе достижения результата в переговорах», — пояснил Мирошник.

Он отметил, что украинская сторона участвует в переговорах не ради установления мира или решения конфликта, а под давлением извне.

«Главная цель организации таких действий — вынудить Россию прекратить переговоры. Переговоры для президента Украины Владимира Зеленского и его окружения — подобно смерти», — добавил Мирошник.

Недавно произошедшее обрушение мостов в Брянской и Курской областях Следственный комитет (СК) РФ квалифицировал как террористические акты.

В результате падения автомобильного моста на пассажирский поезд под Брянском погибли семь человек, травмы получили еще 113 пассажиров, о чем сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Украина усилила атаки на Россию.

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