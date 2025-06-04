«Понеслось и поехало»: Стас Ярушин о суде с Инстасамкой

Артист заверил, что не нарушает авторские права и всегда пытается договориться с исполнителями.

Актер и певец Стас Ярушин пытался урегулировать разногласия с певицей Инстасамкой без доведения дела до суда, но его стремления оказались безуспешными. Подробнее о конфликте со звездой и о будущем своего проекта, из-за которого и начался конфликт, артист рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на сольном концерте IVAN в столичном клубе «Давай Лама».

По его словам, пообщаться с Инстасамкой он собирался лично, чтобы обсудить ее претензии и найти компромисс в сложившейся ситуации. Однако слушать его знаменитость отказалась.

«Даше звонили от меня и просили ее номер телефона, чтобы я Даше позвонил. Даша сказала: „Не надо мне звонить, общайтесь с моими менеджерами“. Мой партнер по бизнесу и менеджер звонил Максиму, когда уже дело было в суде», — поделился собеседник.

Без юридического вмешательства, как отметил Ярушин, команда артистки уладить конфликт не захотела.

Произошли разногласия между артистами из-за авторских прав, которые Стас Ярушин нарушил, когда на его шоу каверов прозвучала песня Инстасамки. В итоге суд вынес решение, по которому Ярушин должен был удалить кавер и выплатить компенсацию звезде в размере двух миллионов рублей. Однако позднее артисту удалось снизить размер компенсации благодаря апелляции. По данным СМИ, до примерно 550 тысяч рублей.

«Я, когда запускал это шоу, понимал, что с правами когда-то мы столкнемся. И столкнулись мы тогда, когда YouTube заблокировали. Монетизацию у нас YouTube забирал. Мы не зарабатывали. Забирал монетизацию и отправлял как раз правообладателям. Когда это все закончилось, понеслось и поехало, клетку эту открыли», — пояснил Ярушин.

К тому же он раскрыл свое намерение полностью изменить функционал проекта, выпуски которого пока приостановлены.

«Он на большой паузе стоит, потому что хочу пересмотреть все. Возможно, дальше артисты будут исполнять свои авторские композиции, формат оставлю. Но артисты, лейблы сами добились того, чтобы их песни в больше не исполняли (в моем проекте. — Прим. ред.)», — заключил он.

Ранее, писал 5-tv.ru, Стас Ярушин прокомментировал судебный иск певицы ANNA ASTI.