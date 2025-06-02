«Был шокирован»: Стас Ярушин прокомментировал судебный иск ANNA ASTI

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 51 0

Стас Ярушин прокомментировал судебный иск ANNA ASTI

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Исполнительница не отвечает на звонки артиста.

Певица ANNA ASTI до подачи искового заявления в суд на актера Стаса Ярушина общалась с ним бесконфликтно. Об этом сам артист рассказал 5-tv.ru на сольном концерте IVAN в клубе «Давай Лама».

По его словам, раньше знаменитость посещала съемки его YouTube-проекта, где исполняются каверы, и хорошо относилась к нему.

«У меня всегда прекрасные взаимоотношения были с Анечкой ASTI. Аня приходила к нам на шоу», — пояснил он.

Ярушин рассказал, что по-прежнему положительно относится к творчеству исполнительницы и к ней самой, ругаться с артисткой не планирует.

«Уважаю как человека, как артистку. Она невероятно круто поет», — отметил он.

Однако актер вспомнил, что в момент, когда узнал о поданном заявлении певицы в суд, испытал сильное эмоциональное потрясение.

«И когда мы узнаем, что в суд на нас подает ее лейбл, я немножко был шокирован», — поделился Ярушин.

После этого он попытался связаться с ASTI, но она не ответила.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

«Я ей звонил, она не берет трубки», — добавил актер.

По словам Ярушина, он не стал эмоционально реагировать на молчание артистки.

Актер предположил, что причиной подачи искового заявления в суд стало то, что в проекте, который он ведет, другая исполнительница спела трек ASTI «По барам» на татарском языке. Отвечая на вопрос о том, почему звезда решила выбрать именно этот путь решения проблемы, а, например, не связаться с Ярушиным лично, он заметил, что считает главным аспектом материальный вопрос.

«Каждый зарабатывает, как может. Мы уже это проходили», — заключил артист.

Лейбл ASTI со стороны Ярушина требует выплатить миллион рублей. Отмечалось, что исковое заявление певица подала из-за нарушения авторских прав, писало издание KP.RU.

Ранее, писал 5-tv.ru, ANNA ASTI рассказала о выбитых во время концерта зубах.

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«Был шокирован»: Стас Ярушин прокомментировал судебный иск ANNA ASTI

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