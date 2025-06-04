На борту летевшего в Якутск самолета произошло задымление из-за пауэрбанка

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 36 0

В результате инцидента пострадала женщина.

На борту летевшего в Якутск лайнера произошло задымление

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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На борту самолета ЯК-488 авиакомпании «Якутия», летевшего по маршруту Санкт-Петербург — Якутск, произошло задымление. Об этом перевозчик уведомил в своем Telegram-канале.

Причиной дыма в салоне лайнера назвали короткое замыкание пауэрбанка одного из пассажиров. Как отметили в источнике, случившееся привело к оплавлению коврового покрытия.

Вовремя заметил происходящее другой клиент авиакомпании. Мужчина обратил внимание на то, что от его ручной клади исходит дым.

Локализовать первопричину происшествия удалось благодаря оперативным действиям бортпроводников. Одна из бдительных свидетелей случившегося, которая тушила возгорание с остальными, получила ожоги, пишет 14.RU со ссылкой на Минздрав Якутии. Женщину доставили в Ожоговый центр Республиканской больницы N 2-ЦЭМП после приземления.

Самолет продолжил полет и уже в штатном режиме приземлился в аэропорту Якутска.

Подобный случай произошел в августе прошлого года. Тогда самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Хабаровска в Москву, приземлился в Шереметьево со сработавшим датчиком задымления. Дымящиеся кресло удалось потушить подручными средствами. Об инциденте сообщал РЕН ТВ.

Ранее, писал 5-tv.ru, самолет потерпел крушение на востоке Южной Кореи. Известно, что упавший борт принадлежал военно-морским силам (ВМС).

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