«По зову сердца»: почему Катя Лель перестала скрывать свой дар исцеления

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 30 0

Катя Лель перестала скрывать дар исцеления из-за помощи нуждающимся

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Знаменитость уверена, что уже заплатила свою цену за сверхъестественные способности.

Заслуженная артистка России Катя Лель долго держала в секрете свой дар, пока людям не понадобилась ее помощь. Об этом корреспонденту 5-tv.ru на сольном концерте певца IVAN в клубе «Давай Лама» рассказала сама знаменитость.

«Я его (дар. — Прим. ред.) скрывала 30 лет. Но так случилось, что людям, когда плохо, пришлось помогать. И тогда уже стало всем известно», — призналась Лель.

На вопрос журналистов о том, какую цену за свои сверхспособности заплатила артистка, она ответила, что за свою жизнь отдала уже многое.

«Я так много в жизни всего отдала. Достаточно. Поэтому я много делаю благих дел от сердца, по зову своего сердца. И поэтому, наверное, вселенная благоволит», — отметила певица.

Знаменитость утверждает, что обладает даром исцеления. Такие способности у нее появились после встречи с инопланетянами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Катя Лель раскрыла правду об отношениях Григория Лепса и Авроры Кибы.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.85
-0.28 89.93
-0.45
Репетиция грандиозных перемен: гороскоп на лето 2025 для всех знаков зоди...

Последние новости

9:38
Налоговая не позвонит. Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в Telegram
9:18
«Возраст ни при чем»: чем Александра Маршала покорила девушка на 36 лет младше него
9:10
«Алые паруса»: история кораблей шоу с 1968 года до наших дней
9:00
«По зову сердца»: почему Катя Лель перестала скрывать свой дар исцеления
8:41
«Я был мертвый практически»: Александр Шоуа попал в больницу после ухода солистки
8:37
Вместо выпускного в реанимацию: почему нельзя худеть на быстрых диетах

Сейчас читают

«Понеслось и поехало»: Стас Ярушин о суде с Инстасамкой
Аномальные показатели: чего ждать россиянам от магнитной бури 4 июня 2025
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025