Балтийский флот в ходе учений отработал освобождение судна от террористов

Моряки Балтийского флота освободили корабль, который по легенде захватили террористы.

Во время учений на гражданское судно высадилась группа вооруженных людей и взяла в заложники членов экипажа. На их спасение отправили патрульные катера, а также быстроходные лодки с бойцами спецназа. Кроме того, поддержку обеспечили вертолеты морской авиации.

В итоге — все условные террористы были нейтрализованы, а заложники освобождены.

А вскоре нашей стране предстоит провести совместные учения с Белоруссией. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru. Объявлено, что цель совместных маневров — это повышение слаживания войск. Они пройдут на территории двух государств. Сейчас Москва и Минск развивают военное сотрудничество сразу по нескольким направлениям.