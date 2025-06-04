Балтийский флот в ходе учений отработал освобождение судна от террористов

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Участие приняли патрульные катера, быстроходные лодки и вертолеты.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Моряки Балтийского флота освободили корабль, который по легенде захватили террористы.

Во время учений на гражданское судно высадилась группа вооруженных людей и взяла в заложники членов экипажа. На их спасение отправили патрульные катера, а также быстроходные лодки с бойцами спецназа. Кроме того, поддержку обеспечили вертолеты морской авиации.

В итоге — все условные террористы были нейтрализованы, а заложники освобождены.

А вскоре нашей стране предстоит провести совместные учения с Белоруссией. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru. Объявлено, что цель совместных маневров — это повышение слаживания войск. Они пройдут на территории двух государств. Сейчас Москва и Минск развивают военное сотрудничество сразу по нескольким направлениям.

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