Рэпер и его супруга стали прототипами главных героев в будущей постановке.

Актер Сергей Бурунов принял участие в кастинге мюзикла рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко. — Прим. ред.) «Любовь без памяти». Об этом сообщила пресс-служба постановки.

Артист пришел на кастинг проекта и попытался исполнить песню Вакуленко «Моя игра». Однако музыкальные способности Бурунова не оценили.

«Я не певец, я актер. Я могу отрепетировать и показать любой этюд, но спеть так, как артист мюзикла, как главный герой или как Василий Вакуленко — нет, конечно!» — признался артист.

Но старания и актерский талант Сергея не остались без внимания, поэтому ему предложили роль, где не нужно будет петь, которую напишут специально под Бурунова.

Прототипами главных героев мюзикла «Любовь без памяти» Саши и Кати стали Баста и его супруга Елена.

Всего после трех туров кастинга было выбрано 39 артистов из более 100 претендентов со всей страны. Для некоторых актеров этот спектакль станет дебютным.

«В исполнителях главных ролей самое важное — энергетика. Мне очень понравилось, как звучат мои песни в исполнении ребят, они живые, эмоциональные», — поделился впечатлениями рэпер.

Режиссером-постановщиком мюзикла выступит трехкратный лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Алексей Франдетти. Роль композитора занял сам Баста, а хореографа — Ирина Кашуба, в копилке которой есть премия «Музыкальное сердце театра».

Премьера запланирована на начала октября.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Баста видит жизнь с супругой через 20 лет.