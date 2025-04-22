«Чудить максимально!»: как Баста видит жизнь с супругой через 20 лет

Артист сослался на опыт прошлых лет жизни в браке.

Про планы на совместное будущее у рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко. — Прим. ред.) решила узнать его супруга Елена Пинская. Жене исполнителя стало интересно, как музыкант видит их жизнь через 20 лет. Ответ исполнитель дал в шоу в соцсети ВКонтакте.

«Дед будет чудить максимально! В 65 я буду зажигать, веселиться, отдыхать, путешествовать. У меня будет шляпа и ротанговый стул. Рядом будет midi-клавиатура обязательно. Буду вас всех терзать своими демками», — с иронией сказал артист.

Однако помимо шуточного варианта, рэпер представил и более осознанный. Он отметил, что его не пугает возраст и само осознание будущего. Особенно музыкант подчеркнул, что супруге переживать за отношения с ним не стоит, потому что их брак уже прошел достаточно совместных испытаний.

«Мы с тобой уже столько лет вместе. Я думаю, никаких сюрпризов не будет, если они, конечно, не нужны. Я надеюсь, у нас все будет хорошо. И мы будем жить так же, как мы жили с тобой до этого, проживая наши совместные года вместе, проходя все испытания, делить и невзгоды, и радости», — пояснил исполнитель.

Он заверил, что скучать Елене с ним в браке безусловно не придется.

«Весело, Ленка, будет точно. Гарантирую», — с улыбкой заключил артист.

Супружеская пара вместе уже более 15 лет. Василий и Елена воспитывают двоих дочерей — Марию и Василису. Рэпер делился, что иногда балует своих детей, например в прошлом году он рассказывал, что готов подарить им любой автомобиль.

Ранее, писал 5-tv.ru, Баста поделился тем, что верен своей жене.