Умерла член Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 689 0

Об этом сообщили ее родные и близкие в соцсетях.

Умерла член Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова

Фото: Вконтакте/Татьяна Сахарова(Мирная)/tatiana_sakharova51

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На 52-году жизни умерла член Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова. Об этом сообщили родные и близкие сенатора в ее Telegram-канале.

Сахарова долгое время боролась с тяжелой болезнью. Именно недуг и стал причиной ее смерти.

«Она ушла из жизни на 52-м году после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Ее светлая память навсегда останется в наших сердцах», — говорится в публикации.

Дата и место прощания с сенатором пока что неизвестны. Информацию о смерти Сахаровой уже подтвердила пресс-секретарь сенатора Анастасия Бочарова.

В 1995 году Татьяна Сахарова окончила Санкт-Петербургский университет экономики и финансов имени Н. А. Вознесенского по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

Позже работала в Североморском отделении «Сбербанка». С 2018 она стала заместителем председателя совета депутатов ЗАТО Североморск. С 2019 по 2021 год возглавляла мурманский региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия».

Полномочиями сенатора была наделена 7 октября 2021 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын звезды шоу «Беременна в 16» Уитни Первис умер во сне. Мальчика пытались спасти родные. Наследнику знаменитости было всего 16 лет. 

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