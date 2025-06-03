«Жизнь так жестока»: сын звезды шоу «Беременна в 16» Уитни Первис умер во сне

Мальчика пытались спасти родные, но безрезультатно.

Сын звезды американской версии шоу «Беременна в 16» Уитни Первис скончался во сне. Об этом она сообщила в соцсетях своим подписчикам.

Наследнику знаменитости было всего 16 лет. Вероятно, причиной смерти Уэстона Госа стали проблемы со здоровьем, в числе которых был сахарный диабет.

«Покойся с миром, мой малыш Уэстон. Я всегда буду любить тебя, дорогой. Я никогда не смогу осознать, почему жизнь так жестока», — обратилась к покойному сыну мама под снимком с сыном.

Известно, что участница реалити лишилась опеки над Уэстоном и вторым сыном после того как ушла из шоу.

При этом мачеха мальчика — Эми рассказала, что ничего не предвещало беды. По ее словам, родные хотели разбудить его в семь утра, однако у них не получилось. Попытка сделать искусственное дыхание ни к чему не привела. После того, как парамедики доставили подростка в больницу, ему констатировали смерть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла 10-летняя падчерица блогера Нармин.

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