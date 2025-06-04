Не жди, пока высохнет: длительное ношение мокрого купальника опасно для здоровья

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 12 0

Уролог Калинина: длительное ношение мокрого купальника приводит к циститу

Долгое ношение мокрого купальника может нанести вред здоровью

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Чтобы избежать последствий отдыха у воды, врач советует соблюдать простые правила.

Длительное ношение мокрого купальника может привести к циститу. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач — уролог-андролог Светлана Калинина.

По словам эксперта, тепло и влажность — это благоприятные условия для размножения бактерий, грибков и развития инфекций. Особенно если кожа и слизистые оболочки подвергались длительному переохлаждению. Поэтому ношение мокрого купальника долгое время может навредить здоровью.

«Мокрый купальник способствует проникновению патогенных микроорганизмов в мочевыводящие пути и переохлаждению, что значительно повышает риск развития цистита. Женщины особенно подвержены этому заболеванию из-за особенностей строения мочевыводящих путей», — предупредила медик.

Нужно как можно скорее обратиться к врачу, если человек замечает симптомы этого заболевания: часто хочется в туалет «по-маленькому», ощущается дискомфорт внизу живота, а также боль и жжение во время мочеиспускания.

Кроме цистита, мокрая одежда может спровоцировать воспаление влагалища, раздражение кожи в интимной зоне, уретрит — воспаление мочевого пузыря и появление грибковых инфекций.

Чтобы всего этого избежать, уролог рекомендует соблюдать правила личной гигиены, не носить долго мокрую одежду и сразу после купания переодеваться в сухое белье.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в каких водоемах не стоит купаться этим летом.

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